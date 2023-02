C'era una volta un portierone rossonero che si chiamava. E io, che guardo in primis i portieri, ne ero incantato. Poi il vento degli infortuni ha cominciato a squassarlo e niente è potuto essere come prima. A lungo. Oggi il "leone in gabbia" come lo ha chiamatotorna a farsi vedere e contro due belve come: sarà subito sera? Difficile dire. I due ragazzi del Gasp sanno come alzare la tramontana. E poida trasferta mette i brividi. Sette vittorie tre pareggi e solo due stop, venti gol fatti e undici presi. E questo Milan ha giocato una buona partita e poco altro, quella col Tottenham di Champions; se ripete quella vinta col Monxa perde facile.A proposito, i brianzoli di, cui si aprirà il cuore entrando a, rivogliono subito almeno il punto che sarebbe stato meritato col Milan. Niente di più facile che le due possano farsi meno male possibile, io almeno la vedo così. E a quella quota il pareggio lo peso di platino e gioielli.Ilè sembrato altro da sè, ecco il motivo per non cannarne un'altra oggi. Il rivale è più che forte,, ma se non altro rende giorni di riposo di vantaggio ai bavaresi, che hanno giocato l'ultima il 18 non il 23. E cinque giorni sono un'enormità.Francia in subbuglio perchè quando arrivachi non è allo stadio è davanti alla tv o al pc. Ai parigini ne mancano di forti forti forti, battere l'OM sarà tosta tosta tostissima. Anche perchè qui non ci sono giorni di regalo, hanno giocato entrambe il 19.Milan-Atalanta X2/gol (quota 2,55)Salernitana-Monza X (3,35)Bayern-Union Berlino 1 (1,45)Marsiglia-PSG 1X (1,48)Quaterna da 18,3 volte la posta