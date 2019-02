Roma-Milan è l'incontro della domenica, quello che potrebbe tirare fuori la favorita per la volata al quarto posto per la Champions. La Roma che si vedrà è un interrogativo grosso così, il Milan ammirato contro il Napoli 1 e 2 è una squadra che ha trovato la sua inquadratura e il suo bomber. Non ho dubbi.



Molti di più ce ne sono in Inter-Bologna; i primi sono usciti da una velenosissima sfida con la Lazio, i secondi andranno in campo "frustati" nel morale da Sinisa, un ex con l'Inter nel suo curriculum.



Bella e aperta Genoa-Sassuolo, squadre che giocano e segnano, i rossoblù anche senza Pianek. Non credo che si addormentino sul pareggio, i gol si vedranno.



Udinese-Fiorentina è un altro stadio dove la sfida dovrebbe produrre spettacolo. I viola del dopo Muriel sono diventati altro, i friulani dovranno dare il 110% per salire ad un risultato che produca punti.



In Premier League si è visto un Leicester dei tempi di Ranieri, nello scontro col Liverpool. Ora arriva lo United di Solskjaer, ancora imbattuto dopo essersi ripreso da uno 0-2. E poi a casa City piove l'Arsenal, che ne prende una gragnuola (in trasferta nemmeno un clean sheet manco a pagarlo).



Io ho detto la mia (e sono salito in cielo per sfondare una quota pazzesca), aspetto la vostra per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Non c'è dubbio che ve ne saprete inventare di migliori e salire alla prima pagina del lunedì. Fatemi felice!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Roma-Milan 2 (quota 3,50)



Inter-Bologna gol (2,28)



Genoa-Sassuolo gol (1,77)



Udinese-Fiorentina over 2,5 (2,30)



Leicester-Manchester Utd. gol (1,62)



Manchester City-Arsenal 1 (1,30)





La sestina vale 68 volte la posta escluso bonus.