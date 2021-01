Non so se c'è e quale sia il "male oscuro" della capolista. Lo stesso Klopp ha rilasciato una dichiarazione tranchant alla fine del secondo pareggio gnegnè contro squadre gnegnè: "La classifica della Premier non la guardo certo adesso!". Punto e a capo. Come quegli allenatori che non accettano critiche, si accorgono che stanno giocando male e la chiudono lì. Ora c'è ilche delle tre è senza dubbio la migliore. Ma non per questo uno deve aspettarsi un'altra mezza schifezza dai Rossi. Anzi. Quando ne giochi tre in pochi giorni più vai avanti e più sei avvantaggiato: hai l'organico che ti permette di variare ad altissimi livelli, gli altri molto meno. Per cui una partitaccia contro i Saints (seppure al St. Mary's Stadium) non me la aspetto proprio.che si sta facendo interessante. Uno dei tanti motivi è l'arrivo di un personaggio divisivo come. O lo ami o non lo mandi giù. Ma mentre ti stai ponendo il problema, lui ci mette quattro minuti a scardinare la difesa della capolista. Con un movimento da attaccante puro, quello che è sempre stato. Ilva aed è il classico scontro diretto, nessuno potrebbe dire ora che le due non saranno quelle che saliranno. Massimi livelli. I pugliesi dopo un buon periodo hanno infilato due sconfitte ma hanno saputo scavalcarle con una vittoria e un pareggio. I lombardi hanno dato la svolta proprio con SuperMario rifilando tre ganci alla capolista Salernitana.Un'ora prima l'che guida in coabitazione con la, scende al San Vito di Cosenza. Dopo diciotto punti nelle ultime dieci (e vittoria in Coppa Italia). Senza una sconfitta. In soldoni, la squadra del giorno. Pericolosissima ogni volta che si muove nell'area avversaria (in quelle dieci partite ha segnato diciotto reti). Ma il Cosenza, quando si è acceso, ha fatto vedere di non essere l'ultimo della pista (vittoria a Frosinone).PS Arriviamo da tre "ics" (quattro nelle ultime sette) per i silani.Avsalut.Southampton-Liverpool 2 (quota 1,67)Lecce-Monza X (3,45)Cosenza-Empoli X (3,10)