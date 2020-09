Riparte la Serie B. Con squadre che potrebbero/dovrebbero essere tra le protagoniste per la promozione. Il Monza si è andato a prendere anche Boateng, la Spal è appena scesa e ha una voglia di tornare che si può immaginare. Puntando però sul contrario ovvero la potenza che esplode dentro un gruppo che ha appena ottenuto la promozione vado sui brianzoli di Galliani. Che sia considerato un match di ottimo livello lo dimostra Orsato, l'arbitro chiamato a dirigerlo. Direttamente dalla finale di Champions.



Ligue 1 con una buona occasione casalinga per il Lilla. Riceve il Nantes che di pareggi ne ha ottenuti due come i padroni di casa ma di vittorie soltanto una. Il Lilla finora almeno una rete l'ha sempre segnata. Potrebbe addirittura bastare quella, chissà.



Bundesliga che ci intavola Hertha-Francoforte. Non sarà granchè di magnifico ma anche le quote lo dicono: preparatevi a un'opzione gol che non sconvolgerebbe la piazza. Gli ultimi tre confronti diretti - compresa un'amichevole - sono terminati cosi' e la partenza delle due ci ha detto che di gol ne faranno e prenderanno.



Si chiude con un volo in Inghilterra secondo livello, la Championship. Huddersfield-Nottingham è quasi il peggio del peggio. I gol finora li hanno visti fare agli avversari. E basta. Ecco perchè in questo caso aspettarseli è d'obbligo. Squadre deboli una contro l'altra: se non li fanno qui, quando?





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Monza-Spal 1 (quota 2,20)



Lilla-Nantes 1 (quota 1,80)



Hertha-Francoforte gol (1,57)



Huddersfield-Nottingham gol (1,87)





La quaterna vale 11,6 volte la posta