Quota che mi ha fatto sobbalzare. Sto parlando di questa quaterna. Niente di semplicissimo per carità (c'è addirittura la tricombo di Parma-Sassuolo) ma trovo che il 21 contro 1 finale sia una giulebbe. Vale il cippinone della domenica, e come se lo vale. Andiamo a vedere nel dettaglio.i parte dalla conferenza-stampa di Rocco Commisso the president. Di cui ovviamente non si parla in questa rubrica. Ma nonostante i viola possano apparire caricati da cotanta benzina, contro ci sarà una squadra che alle 8,30 del mattino sarà in campo, con il cuore e con la testa, per prendersi il suo meritatissimo posto in Champions League. Per prenderselo dovrà scalare questa partita, contro un avversario comunque già salvo.Ho suonato la grancassa svegliando tutti.La tricombo è la mia seconda in pochi giorni. L'altra è entrata, continuiamo impostando la velocità di crociera.e si è visto bene all'Olimpico contro la Lazio obbligata agli straordinari.che mi pare tracannabile e alla grande.Oltreconfine si può procedere che è un piacere. Per esempio, in. La stagione dei Kloppiti Kloppiti è stata un disegno delle Montagne Russe fatto da un ubriaco, impossibile capirci granchè. Ma adesso si viaggia per agganciare il posto in Champions League e nemmeno il Manchester United dei titolari è servito a fermare la corsa.L'ultima è per chi batte. "Batti lei, Fantozzi!". Ilha preso una di quelle stangate che si ricorderanno contro il Borussia Dortmund, in Coppa di Germania: Upamecano portato ai giardinetti da Haaland ha stretto il cuore e ribadito quanto sia forte il biondo centrattacco. Scenderà in campo per rifarsi una verginità ma ilpare proprio la squadra sbagliata per provarci. Un crotalo partorito da un cobra con gli occhiali.Fate un po' voi...Fiorentina-Napoli 2/2 parziale/finale (quota 2,13)Parma-Sassuolo 2/gol/over 2,5 (2,62)West Bromwich-Liverpool 2/multigol 2-5 (1,55)Lipsia-Wolfsburg squadra trasferta over 1,5 (2,48)La quaterna vale 21,4 volte la posta