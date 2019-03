Andata degli ottavi di finale dell'Europa League con l'Inter in trasferta a Francoforte e il Napoli in casa ospitando il Salisburgo. Non sono due grandi nomi del calcio europeo ma non mettiamo i piedi nella pozzanghera: sono due squadre che se sbagli una virgola ti mettono in un un sacco e ti buttano nel lago.



Per esempio, l'Inter di Cagliari.Si è trovata contro una squadra assatanata, esattamente dello stesso tipo che si troverà contro al Commerzbank Arena. Con in più il fatto che i tedeschi segnano valanghe di gol. Questa è l'andata e non si va fuori ma bisognerà contenere il risultato: li ho visti giocare più volte, per esempio nelle due vittorie contro la Lazio nel gironcino oppure nell'ultima rimonta (strepitosa) in Bundesliga contro l'Hoffenheim, e mettono tanta paura.



Diverso il discorso del Napoli che tra l'altro viene da una eccellente e amara sconfitta con la Juve. Vincere con gli austriaci non può che essere il primo passo verso un finale di stagione che deve per forza prevedere al primo posto la finale in Europa League. E quindi fare l'impossibile perché accada.



Il terno si può chiudere con il successo interno dello Zenit San Pietroburgo contro il Villarreal. Gli spagnoli stanno sbattendosi con pessimi risultati nella Liga: la salvezza dovrebbe essere il loro primo traguardo. In casa dello Zenit potrebbe non esserci troppo divertimento per loro.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Eintracht Francoforte-Inter 1 (quota 2,38)



Napoli-Salisburgo 1 (1,52)



Zenit San Pietroburgo-Villarreal 1 (1,91)



Il terno vale 6,90 volte la posta