Trasfertacce. Se non di più. Inter e Napoli vanno a giocarsi il castello a Barcellona e Parigi. Ovvero tutto quello che c'è di ricchissimo nella Champions League. Vero è che Messi se la guarderà in tv essendosi fatto male al braccio. E l'assenza della Pulga non è proprio una qualsiasi. Icardi invece è mezzo metro più alto col gol segnato a Donnarumma mentre lo stadio sfollava, nel derby. Una multigol 1/3 copre abbastanza e ha una quota potabile. Cosi' come il gol tra PSG e Napoli, i parigini hanno tutto il meglio davanti e si può provare a bucarli.



Borussia Dortmund e Atletico Madrid si dividono il loro gruppo, vedremo cosa si divideranno in questo caso. Ma il pareggio è un risultato che ci sta.



Ci sta anche la vittoria portoghese in Russia, il girone vede la lotta a tre con la Lokomotiv Mosca azzerata. Non credo che risusciti in questo caso. Il Porto non è squadra qualsiasi.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Barcellona-Inter multigol 1/3 (quota 1.65)



PSG-Napoli gol (1,61)



Borussia Dortmund-Atletico Madrid X (3.40)



Lokomotivo Mosca-Porto 2 (2.00)





La quaterna vale 18,0 volte la posta