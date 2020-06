, una coppia alle 19,30 una coppia alle 21,45. Bella partita quella didove sale il, fresco vincitore della Coppa Italia. Giocando come se Gattuso avesse preso saldamente in mano le redini del gruppo e lo avesse allenato per vincerle tutte. Non me ne stupirei affatto. C'è però il fiammeggiante Verona di Juric che ha battuto il Cagliari nonostante una parentesi giocata con l'uomo in meno. I tre giorni di vantaggio per i napoletani, che hanno giocato il 17 e i veneti il 20, potrebbero pesare. Io mi prendo il primo gol dei partenopei che con la Juve mi sono piaciuti.Le altre di Serie A le guarderò senza inserirle perchè non ho idee che facciano correre i tasti del tablet. Mi colpiscono la curiosità invece Spagna e Portogallo che concorrono a farmi sparare nientepopodimenoche una cinquinozza.Ilattendeperchè, dopo il successo in trasferta del Real Madrid, è passato virtualmente al secondo posto: da qui alla fine bisognerebbe vincerle tutte e potrebbe non bastare, l'avversario ha il vantaggio negli scontri diretti. I primi da mettere via sono i baschi, squadra tosta chiusa che ha incassato 5 reti meno dei blaugrana. La quota dell'1/under 3,5 mi ha fatto ululare alla luna.Ancora nella Liga mi prendo l'under 2,5 in. I colchoneros di Simeone non hanno mai amato fare il gioco, sono più un materasso di gomma che rimbalza tutto ciò che arriva. I padroni di casa sono imbattuti da 4 partite interne e fanno under da 5 (sempre a La Nucia). E se l'Atletico ha una difesa di acciaio e un attacco che non segna da Atletico...Ambo dove convertiranno tutte le giocate del mondoma qui c'è poco da inventarsi; se- appaiate al comando - vogliono questo titolo devono smetterla di regalare punti a destra e a sinistra. Santa Clara e Boavista sono salve, tranquille e da battere come i tappeti in terrazzo.Verona-Napoli segna primo gol squadra in trasferta (1,65)Barcellona-Athletic Bilbao 1/under 3,5 (2,20)Levante-Atletico Madrid under 2,5 (1,75)Benfica-Santa Clara 1 (1,28)Porto-Boavista 1 (1,30)