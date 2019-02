Napoli-Sampdoria mette di fronte una squadra ferita a una che ha acceso i razzi. Il Quaglia, che al San Paolo è a casa sua, farà le piroette per allungare la striscia di gol consecutivi. E si potrebbe quasi giurare che... Ma il Napoli tornerà a segnare, non può essersi sistemato a dormire sul lettino in soggiorno.



Altra squadra ferita è la Juve, ferita nei risultati e negli uomini (Bonucci, Chiellini). La voglia di rifarsi subito per essere uscita dalla Coppa Italia cozzerà col fatto che gli emiliani troveranno praterie custodite da uomini diversi dal solito. Si arriverà all'over 2,5.



Il 4-0 del Bournemouth al Chelsea è da valutarsi più o meno come il 7-1 di Fiorentina-Roma. Dopo una sventolata di quel genere posso mettere la mano sul fuoco che i blues che troveremo saranno quelli che fanno le scintille per terra. Handicap.



Poi ci sono due partite, sempre in Premier League, dove gli over te li regalano e non capisco proprio perchè. Sono Brighton-Watford ed Everton-Wolverhampton. Io me li prendo e me li tengo stretti, con due quote così si arriva a un quotone.



Siamo alla SFIDA DI MISTERPALMIERI. Partite del giorno più totalizzatore della propria scommessa per arrivare alla prima pagina del lunedì. I totem sono sempre quelli e li conoscete bene ma si stanno facendo valere nomi nuovi di gente sveglia. Io mi aspetto sempre il massimo. Avsalut.





I CONSIGLI DEL SABATO



Napoli-Sampdoria gol (quota 1,77)



Juventus-Parma over 2,5 (1,57)



Chelsea-Huddersfield 1/handicap (1,50)



Brighton-Watford over 2,5 (2,20)



Everton-Wolverhampton over 2,5 (2,00)





La cinquina vale 18,3 volte la posta escluso bonus