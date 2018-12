Uno sconsiderato gesto verso l'arbitro ha tolto di mezzo il giocatore più in forma di Atalanta-Napoli, Ilicic. Aveva preso in mano i bergamaschi da un mese o poco più risultando devastante, tra gol e assist. Nella partita più tosta non ci sarà. E certamente Gasperini si chiederà allo specchio come metterci mano. Il Napoli sarà più che contento di tutto questo e attaccherà a testa bassa per prendersi tre punti più che complicati. La quota è l'indice che segna la strada. E non si può lasciare per terra. Mertens insegna.



Nella Liga c'è Levante-Athletic Bilbao. I baschi sono una squadra che non sa vincere (1) ma allo stesso tempo che sa pareggiare, insieme col Valencia, più di tutte (8). I padroni di casa, dopo un inizio orrido, si sono splendidamente ripresi ma restano una squadra "da viaggio" visto che sanno fare molto meglio fuori che in casa. (11 punti contro 7). I baschi sono scivolati in zona-retrocessione e un punto debbono prenderlo.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Atalanta-Napoli 2 (quota 2,20)



Levante-Athletic Bilbao X (3,50)



L'ambo vale 7,70 volte la posta