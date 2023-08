Partite più che interessanti in questo primo lunedì di Serie A. Con una delle favorite al titolo, ovvero il Milan, quella che ha cambiato anche fuori campo, persino una statua come Paolo Maldini. E tra i giocatori di tutto un po', tanti davvero tantissimi nuovi, tutti con il segno del comando addosso, uno più degli altri Chukwueze che potrebbe diventare un beniamino della nostra Serie A, chissà se già da oggi. Nel Bologna è andato via Arnautovic e credo che fin da stasera se ne vedranno i risultati, i suoi gol e la sua tempra spingevano i più giovani e non solo. Quota che avrei giurato fosse meno grassa, il Diavolo deve ancora scoprirsi guardandosi allo specchio ma alla pari lo gioco.



Ho avuto la fortuna di vedermi la gara di Coppa Italia tra Torino e Feralpisalò e sono rimasto incantato dal maremoto creato dai ragazzi di Juric che hanno tirato in porta (dove c'era un avversario sveglissimo, Pizzignacco) ben ventinove volte di cui quindici tra quei pali difesi alla grande! Ve lo dico subito, l'idea è che se stasera ritroveremo quel Toro nessuno riuscirà a salvare Ranieri e il suo Cagliari.



Il Monday Night di Premier League riporta in campo quelli che l'anno scorso sgasarono subito, obbligando Guardiola a farsi venire un torcicollo che levati ad inseguire. Li ho visti all'esordio vincere senza scomporsi, sapendo di essere settantasette categorie sopra il Nottingham. Ho rivisto un calciatore immenso, si chiama Odegaard: sarà il Modric di domani? In due parole sono rimasto abbacinato dalla quota parziale/finale dei Gunners: avranno mie notizie, anche se il Crystal Palace gioca in casa, alla prima ha vinto dallo Sheffield United e non si presenterà portando in braccio regali con il fiocco.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Bologna-Milan 2 (2,00)

Torino-Cagliari 1 (1,67)

Crystal Palace-Arsenal primo tempo/finale 2/2 (2,35)



Terno da 7,84 volte la posta