Finalmente oggi metto non uno ma due piedi in Coppa Italia perchè mi piace ciò che vedo e che pre-vedo. E soprattutto in un caso mi pare che la penna gli sia scivolata.



La partita più divertente della giornata potrebbe risultare Torino-Feralpisalò, perché la squadra di Vecchi non verrà solo per difendersi, tutt'altro. E potrebbe anche togliersi la soddisfazione di andare a rete. Nonostante questa eventualità, sulla predominanza del Torino non è il caso di avere il minimo dubbio. L'1/over mi piace come uscita pur se la quota può definirsi striminzita.



Il quotone della penna scivolata potrebbe essere quello di Sampdoria-Sudtirol. Gli ospiti - e per loro parla lo scorso felicissimo campionato - hanno fatto vedere di sapersi difendere al meglio in ogni occasione. Nessun motivo per pensare che qui vadano da tutt'altra parte. La Sampdoria vuole il turno successivo per cui potrebbe anche venir fuori la classica partita blindata. E la quota dell'under è spaventosissima, in positivo.



Un altro under? Eccolo, servito caldo dalla Turchia e la sua Super Lig. Anche i precedenti ce lo testimoniano, quando si affrontano Alanyaspor e Basaksehir ai tre gol non si riesce praticamente mai a salire (una sola volta nelle ultime dieci).

PS. E' la notte dei debutti di Manchester United e Atletico Madrid in Premier League e Liga ma sono i numeri a non regalare sogni.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Torino-Feralpisalò 1/over (quota 1,70)

Sampdoria-Sudtirol under (2,25)

Alanyaspor-Basaksehir under (1,72)



Terno da 6,57 volte la posta