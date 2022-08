L'ultima della Salernitana è stata pessima, l'ultima della Roma scintillante. Certo, erano due match completamente diversi, il primo contro un Parma razzente in Coppa Italia, il secondo la festa dell'Olimpico per i nuovi arrivati e per gli ucraini dello Shakhtar. Ma certo che se dobbiamo minimamente fidarci di quello che vedemmo nell'occasione, stasera nulla salverà mister Nicola. Lui non era ancora arrivato quando un anno fa la Roma passò 4-0 all'Arechi con doppietta di Pellegrini e gol di Abraham (Veretout è emigrato) ma il rischio grosso è che stasera lo svolgimento del tema in campo sia molto simile., seppur da avversario. Entrambe hanno aperto la Premier vincendo anche se in modi differenti: non un granchè i Blues, spaziando in fatto di gol i Bianchi. Difficile sapere cosa si vedrà nell'occasione ma i due mister, Tuchel e Conte, sanno benissimo che gli scontri diretti è impossibile perderli perchè quei punti valgono doppio. Potrebbe uscire il classico pareggio salva-vita, soprattutto nelle prime giornate magari funziona a farsi meno male.che gli ha addirittura fatto cambiare l'allenatore. Se non succede qualcosa di impensabile ci troviamo di fronte ad un 1 fisso spaccato e messo via. Ieri si è partiti con un gran bel terno, vuoi vedere che...Salernitana-Roma 2/handicap (quota 2,30)Chelsea-Tottenham X (3,40)Brescia-Sudtirol 1 (1,53)Terno da 11,9 volte la posta