Germania-Francia-Inghilterra e via andare. Cercando di fare meglio della Roma che ieri sera ha perso una partita che le rimette tutto in bilico.. E chi sa di giallorosso è entrato nel nucleo della storia in men che non si dica.Il Borussia Dortmund ha trovato un Lipsia da corsa a cui andava di giocare e provare gli schemi per l'Atalanta e le ha prese di santa ragione (1-4) sotto il muro giallonero.. Ma nel tempio dello Stoccarda - il Mercedes-Benz Arena - tira un'ariaccia per rifarsi tutto in un colpo, i padroni di casa pesano ogni punto che riescono ad acciuffare, una lunghezza sopra a Hertha e Bielefeld, con il Furth che si è messo a palleggiarsi qualche risultatino quando era praticamente già in Bundesliga 2. Quando si affrontano Stoccarda e Dortmund, ovunque capiti, storicamente piovono reti, appena quaranta nelle ultime dieci, una cosetta. La media è la nostra, per il gol/over 2,5 (ma chi è coraggioso può anche esagerare).. E vista la situazione di classifica vorrebbero provare a salvarsi entrambe anche segnando il giusto. Inoltre vengono da due lisci con il pomodoro pachino, i primi massaggiati 1-5 dal PSG e i secondi 2-4 dal Marsiglia. Ovvio che vadano in campo sapendo che un secondo liscio contro avversari diretti sarebbe Caporetto o quasi. Il pareggio potrebbe quasi diventare un pranzo gratis.. Ed è la posizione in classifica degli ospiti che, come le formichine, si stanno avvicinando alle zone europee e se continuano così... Il Newcastle, una volta fatto il mercato che un tempo era chiamato di riparazione, si è tirato via dai fondacci e ora è una squadra. La X2 potrebbe essere un modo per chiudere il terno.Stoccarda-Borussia Dortmund gol/over 2,5 (quota 1.75)Lorient-St. Etienne X (3,10)Newcastle-Wolverhampton X2 (1,60)Il terno vale 8,68 volte la posta