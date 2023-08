Oggi trovo poco convincenti - per il reparto gioco e pronostici, s'intende - le quattro di Coppa Italia. E invece mi stra-piacciono, con lo stra davanti, due match e due quote soprattutto. Il terno e' un "di più", deciderete voi.



De Zerbi e il suo Brighton debuttano all'Amex Stadium contro il neopromosso Luton e potrebbe anche venir fuori una carneficina. Il mio 1 con handicap di due gol (ovvero dalle tre reti di scarto in su) è un tenersi stretto perchè vedo pallate su pallate nella porta del portiere avversario. Arrivo a dirvi che potrebbe addirittura concretizzarsi un risultato è che, alla prima giornata, non si vedeva da tempo. Se vi fidate di questo punto di vista, viva il nostro De Zerbi. Che in questa stagione ha da mettersi in mostra anche in Europa. Il Luton ha pure qualche infortunio in più. In pre-campionato il Brighton ne ha vinta soltanto una ma ha già fatto sette gol; il Luton ne ha vinte due, pareggiate tre e persa una. Se i padroni di casa si mettono presto in marcia verso il successo, si può fare amigos e a quella quota!



L'altra che mi piace da matti e la doppia esterna di Marsiglia-Reims, una quota che "spacca". Dai marsigliesi vedo solo nero, almeno per adesso mentre gli ospiti hanno cambiato poco e provengono da una Ligue 1 in cui hanno fatto soffrire più di una big. Per me la X2 a oltre la pari potrebbe rivelarsi un regalo col fiocco, poi le partite vanno come vanno, certo. Oltretutto chi se la fa in casa ha giocato e perso in Europa tre giorni fa l'andata con il Panathinaikos e l'avrà in mente come un macigno. Precampionato del Reims? A parte la prima le ha vinte tutte, l'ultima con il Torino. Che si rifaccia del quattro a uno subìto all'ultima uscita qui?



Io mi fermerei anche qui ma se c'è una partita da terno e' la Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Lipsia. I Campioni (in che modo vinsero la Bundes!) hanno un grosso problema tra i pali da quando si è fatto male Neuer e ora hanno pure lasciato andare Sommer all'Inter. Qualcuno dei big prima o poi arriverà, speriamo non Maignan. Il Lipsia può fare molto molto male ma gol di qua-gol di là con l'over di contorno sembra il miglior disegnino.

E la Coppa Italia? Guardatevele allo stadio o in tv, mi sembra che ci sia troppo poco da inventarsi.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Brighton-Luton 1/handicap 2 gol (quota 3,05)

Marsiglia-Reims X2 (2,10)

Bayern Monaco-Lipsia gol/over (1,70)



Terno da 10,8 volte la posta