Lo scorso campionato l'Udinese di Sottil cominciò come se volesse entrare nelle prime quattro. Stratosferica fu la partenza, uno per tutti il 4-0 alla Roma di Mourinho! Quest'anno sembra - anzi, è - tutta un'altra cosa. I gol non arrivano più e questo particolare fa capire come le vittorie, nessuna finora al contrario dei pareggi che sono cinque, sono un qualcosa che si vede da lontano lontano lontanissimo. Il Lecce guarda i friulani da sette punti e tre vittorie in più, non so se mi spiego. Se l'Udinese non rinasce dalle sue ceneri proprio oggi, una nuova X non appare una chimera.

Derby di Londra non vuol dire granchè per il Fulham, che non ne vince mai mai mai ma proprio mai (uno soltanto). Se poi si tratta di andare a giocarlo in casa del Tottenham al comando fino a ieri allora lo sguardo della Medusa si fa ancora più difficile da incrociare. Sono stato in dubbio se sposare il successo casalingo o il gol di Son che non ne ha ancora fatti da primo marcatore. Se il coraggio vi scorre nelle vene, questa può diventare la vostra scelta.

Volete vedere che il Palermo di Brunori... Amo quella città ma non è per tifo che intravedo un successo anche contro lo Spezia. I rosa arrivano da sei successi su sette (da dimenticare lo stop interno contro il Cosenza) e hanno quindi un lasciapassare formidabile. I liguri sono partiti decisamente in modo diverso e al momento mette i brividi guardarli tredici punti sotto. Al di sopra della pari non si possono avere troppi dubbi ad afferrare l'1.



Udinese-Lecce X (3,20)

Tottenham-Fulham 1 (1,48)

Palermo-Spezia 1 (2,05)

Terno da 9,70 volte