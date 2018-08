Seconda domenica della SFIDA A MISTERPALMIERI, sette giorni fa non c'è stato vincitore, l'Inter caduta al Mapei ha fatto male ai partecipanti. Ricordo che questa stagione vince non chi prende la giocata ma chi prende la giocata più ricca (e che bisogna METTERE LA QUOTA FINALE se no si è fuori...!)



Andiamo al dettaglio. E' proprio l'Inter a doversi rifare ma trova un'altra che deve cancellare il debutto amaro, il Torino. I granata hanno giocato molto meglio dei nerazzurri, al confronto. E' anche per questo che il gol a San Siro sembra una scelta ad hoc.



Continuando con la Serie A, sembra un turno dove gli ospiti possono difendere le proprie chance andando a fare gol. Parma, Sassuolo ed Empoli sono piaciute e possono migliorare ancora. I gol li hanno saputi segnare e li segneranno ancora.



Si chiude con la Premier League e il Chelsea di Sarri, completamente diverso da quello di Conte. Questi blues sembrano costruiti per andare in porta sì ma anche per prenderne (l'Arsenal ha sprecato la qualunque...). Il Newcastle in casa non è una nocciolina da sgranocchiare facilmente. I gol arriveranno.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Newcastle-Chelsea gol (quota 1.85)



Spal-Parma segna gol ospite (1.55)



Cagliari-Sassuolo segna gol ospite (1.33)



Genoa-Empoli segna gol ospite (1.56)



Inter-Torino gol (1.77)







La cinquina vale 10.5 volte la posta più bonus



