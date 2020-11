Qualche partita seria o molto seria. Ilce ne regala in Serie A, in Premier League, in Liga (ma non me ne occupo). Vediamo quelle che ci interessano dal punto di vista di questa rubrica.offre un match tra due squadre che hanno appena vinto in Coppa Italia: la prima uno strano e importantissimo derby, la seconda contro il Cosenza. E' vero, dalla parte rossoblù c'è unoche si sta affermando come uno dei migliori attaccanti italiani del torneo. Dall'altra però ci sono numeri sbilanciati dalla parte degli ospiti, che hanno vinto tutti e quattro gli ultimi scontri diretti, con un surreale "tredici gol fatti e tre subiti"!. Visto il Parma giocare e perdere 3-0 all'Olimpico con la Roma una strana partita, scivolata via nel primo tempo e poi lasciata andare (nella ripresa i giallorossi avrebbero potuto farne almeno altrettanti), credo che a Marassi si presenti un'altra squadra. Psicologicamente intendo.In Premier League c'è qualcosa di cui dobbiamo fidarci. E cioè. La partita che si pareggia di più in assoluto. Andiamo a cercare i riscontri. Nelle ultime otto sfide (tolta un'amichevole). Una percentuale difficilmente riscontrabile in qualsiasi altro confronto vi venga in mente di andare a spulciare.. Considerando che all'ultima di Premier era in testa (ma ha rimediato tre pere ad Anfield). Poi il 3-3 europeo con il Braga, non una cosetta. Il Fulham, che ne ha perse tre delle ultime quattro, retrocederà a piombo qualsiasi cosa si inventi, io credo.PS Avendo la certezza di Quagliarella (che non segna da più di un mese) in campo contro il Torino, avrei fatto la quaterna con il suo gol. Ma al momento...Genoa-Parma X2 (quota 1,48)West Ham-Aston Villa X (3,55)Leicester-Fulham 1/1 primo tempo/finale (2,37)