Chiariamo subito prima dell'ultima giornata del nostro girone di Europeo Under 21. Passa soltanto la prima (più la miglior seconda dei tre gruppi). In un arrivo a tre (Italia, Polonia e Spagna) a sei punti valgono: differenza reti e maggior numero di gol segnati.



Belgio-Italia è l'unico modo per dare un calcio a Italia-Polonia. Per cancellare una sconfitta brutta come il diavolo. E' per questo che per me l'assalto comincerà dal primo minuto. O forse ancora prima, dagli inni nazionali. Il Belgio è stato finora una pappardella scotta.



Molto più pericolosa, per quello che ci aspetta, potrebbe rivelarsi Spagna-Polonia. Una vittoria iberica con tre o più gol di scarto ci farebbe secchi dal primo posto. Ma non mi pare un evento troppo probabile.



Nell'ambo con gli azzurri ci infilo una gran bella sorpresona, quella del pareggio tra Perù e Brasile, nella Coppa America. Leggerete una quota immensa (oltre 5!) ma potrebbe valere la candela.



I CONSIGLI DEL SABATO



Belgio-Italia primo tempo/finale 2/2 (quota 2,00)

Peru-Brasile X (5,25)



L'ambo vale 10,50 volte la posta