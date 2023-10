Ieri sono inorridito davanti al match giocato dalla Norvegia contro la Spagna. Doveva vincere a tutti i costi e... Meglio che non ne parliamo. Perché le partite si possono anche perdere, soprattutto con chi ti è superiore ma vanno giocate a calcio non a biglie sulla sabbia.



Oggi per esempio il Portogallo - già qualificato - cosa farà? Prima di pormi la domanda sono andato a spizzarmi la quota della doppia della Bosnia-Erzegovina ed è finita lì, quota troppo alta per buttarla via, si parte da quella. Si giocherà al Bilino Polje di Zenica.



Serata di Serie C che vedo come se leggessi nel futuro. Il Pescara le ha prese dal Pineto (entrato nella storia) ma contro la Vis Pesaro si rifarà al volo, anche segnando con un over alla Zeman; Casertana e Avellino si faranno male? Possibile un bel pareggiotto, why not?





Bosnia-Portogallo 1X (2,50)

Pescara-Vis Pesaro 1/over (1,87)

Casertana-Avellino X (3,15)



Terno da 14,7 volte



PS Certo che a una quota simile lo spicciolame esce dalle tasche da solo. Poi il Portogallo decide che gli piacerebbe segnarne altri nove e allora...