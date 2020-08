Si riparte anche se non ci si è mai fermati. Proprio con la Champions League anche se siamo in zona qualificazioni, niente di più. Comunque Paok-Besiktas, una greca contro una turca in gara secca a Salonicco, già è partita da non buttare via.



Il Paok ha chiuso a luglio e ripreso con due amichevoli per fare gamba. Ha vinto la volata per il secondo posto e ora vuole continuare. Il Besiktas ha chiuso il torneo con quattro successi: su quelli - ed il terzo posto - resta. Andare a qualificarsi in Grecia nella tana del lupo non è uno scherzo. Io scelgo proprio i padroni di casa.



Si va avanti con la Supercoppa di Ucraina e con lo Shakhtar che pochi giorni or sono abbiamo visto gettato nell'umido dall'Inter di Lukaku. Riprendere ogni energia fisica e nervosa in quattro e quattro otto mi pare più che difficile avendo giocato con il caldo, l'afa di agosto e tutto il resto. Supercoppa che si disputa a Kiev, altro motivo per vederci la sorpresa.



Ma forse la partita più bella e intensa sarà la finale di Youth League a Nyon, con le migliori giovani leve di Benfica e Real Madrid. I portoghesi sembrano il meglio che ci sia in giro e in semifinale lo hanno ampiamente dimostrato. Le merengues invece non si sono divertite con il Salisburgo e hanno dovuto soffrire per esserci.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Paok-Besiktas 1 (quota 2,20)



Shakhtar-Dinamo Kiev X2 (1,75)



Benfica U19-Real Madrid U19 1 (2,25)





Il terno vale 8,66 volte la posta