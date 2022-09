Stupore ma è così. Nella serata del grande calcio, della più importante partita del campionato italiano sinora mancheranno i big,(squalifica) e(infortunio). Nessuno piangerà per questo ma certamente il match potrà mettersi diversamente.Tre gol pere lo stesso per, punti a pioggia e un ottimo momento. Non so davvero se vorranno farsi troppo dolore in questo caso, il pareggio sarebbe niente male in confronto a cosa potrebbe essere una sconfitta da sei punti (questo varrebbe o giù di lì).L'arriva in uno stadio che spesso e volentieri le lascia punti e sorrisi. Negli ultimi testa a testa, se togliamo la sconfitta per mano di Tammy Abraham nell'ultima, i bergamaschi hanno un ruolino specialissimo., queste le sette in fila per l'Atalanta prima della sconfitta sunnominata. Ma qui tolgo il pareggio che non vedo proprio, laha giocato giovedì undici contro dieci quasi tutta la gara contro l'e quindi si è risparmiata abbastanza, l'se l'è studiata alla tv e si è risparmiata molto di più. Vincerà una delle due (niente Karsdorp e Zapata) con la multigol 1-3, la sento così.Se non mi sbaglio qui può uscire un segno soltanto se no succede la Beresina in casa bianconera. Quel gol dici stava e avrebbe significato due punti in più e molte meno chiacchiere (anche se poi è piovuto il Benfica...). C'è ilcon l'ex Palladino in panchina: non tiesco a immaginare altro. O lasi è davvero seduta per terra, anche per i tanti e decisivi infortuni, oppure questa se la prende per forza., Alvini aspetta unaferita e feroce. Molto ferita e altrettanto feroce. Tanto da doversi mettere le mani in tasca per ripagare i tifosi che hanno dovuto mandar giù la trasferta e il 5-1 di Europa League. Il capitanoè stato il primo a presentarsi sotto lo spicchio laziale per scusarsi e promettere molto di meglio. Ecco perché alla pari il suo gol ci sta alla grande.Un'altra uscita dalla trasferta di- la- con le ossa distrutte è stata quella della. Messa ben peggio dellain classifica, rischia seriamente di farsi eliminare. In Toscana scende ilche vale sicuramente più dei punti che ha. Per me qui può scapparci una sorpresona.Certo, dai coraggiosi, non c'è dubbio.Prima della sosta, quota natalizia anche se siamo lontani dalle strenne e le renne. Per provarci basta il famoso cippino.Milan-Napoli(quota 1,90)Roma-Atalanta(1,70)Monza-Juventus(1,80)Cremonese-Lazio(2,00)Fiorentina-Verona(2,80)