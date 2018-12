Il posticipo di Premier League non mette in campo squadroni ma è interessante. Perché da quando si è installato il nuovo allenatore Hasenuttl la vita è cambiata e di molto a Southampton. Addirittura un 3-2 contro l'Arsenal dovrebbe far capire che i "saints" sono ora tosti, tostissimi. Ci sono ben novi punti di distacco dal West Ham ma non mi faccio mettere fuori strada. La terza vittoria in fila dei padroni di casa può arrivare.



Metto le mani per la prima volta stagionale nella Serie B ma solo per tirarci fuori cinque over 1,5. I miei preferiti sono Crotone-Spezia, Padova-Benevento, Palermo-Ascoli, Perugia-Foggia e Verona-Cittadella. Se non siete con me con le italiane ma la pensate come me con la Premier costruite su quella. Ma anche una singolaccia di questi tempi può non fare male...





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Southampton-West Ham 1 (quota 2,25)



Crotone-Spezia over 1,5 (1,35)



Padova-Benevento over 1,5 (1,30)



Palermo-Ascoli over 1,5 (1,35)



Perugia-Foggia over 1,5 (1,31)



Verona-Cittadella over 1,5 (1,37)



La sestina vale 9,56 volte escluso bonus