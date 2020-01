Ho visto di peggio. Come lunedì. Comincerebbe tutto con Perugia Livorno ma io sulla Serie B ormai metto le mani una volta l'anno, la trovo una miscellanea di difficoltà sempre nuove e più alte. Non che dalle altri parti sia tutto facile, anzi. Questo 2020 fa paura!



Comunque, in primis la FA Cup tra una semi-big, l'Arsenal, e una squadra che dopo aver a lungo assaggiato la Premier League sembra poter essere una delle tre a scendere nella Championship. Ogni tanto si ridesta, come all'ultima: 3-1 al Brighton. Comunque, in questa gara c'è un elemento che ci sposta da un'altra parte. Nelle ultime due volte che i padroni di casa sono arrivati al quarto turno di FA Cup sono state segnate tre reti: sei in totale, cinque delle quali arrivate nel secondo tempo. Vista la quota, che sia proprio la ripresa il tempo in cui si mettano a segno più gol anche in questo caso (2,08), pochi dubbi.



Anche in Sporting-Maritimo c'è qualcosa del genere, che ti muove verso precedenti che fanno casistica. Per esempio: gli ultimi cinque scontri diretti giocati a Lisbona in Primeira Liga sono tutti finiti con la vittoria con handicap dei biancoverdi di casa. Se a questo si aggiunge che la sconfitta con il Braga ha lasciato lo Sporting più avvelenato che mai, 1 con handicap.



Terzo piolo del terno può essere il pareggio tra Reggio Audace e Sudtirol. Queste sono squadre toste, entrambe nella classifica altissima del Gruppo B di Serie C. Una curiosità: dal 2010 Reggiana (fino al 2018) e Sudtirol si sono incrociate tredici volte e i pareggi sono stati otto. Quale risultato potrebbe essere più ben accetto di questo, nell'occasione? Tra l'altro gli emiliani, insieme con Piacenza e Gubbio, sono quelli che pareggiano di più nel girone (nove).



I CONSIGLI DEL LUNEDI



Bournemouth-Arsenal tempo con più gol secondo (2,08)



Sporting-Maritimo 1/handicap (1,87)



Reggio Audace-Sudtirol X (3,08)





Il terno vale 11,9 volte la posta