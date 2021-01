. Nell'anticipo della diciannovesima di ritorno assistiamo al debutto disulla panchina del. Momento decisivo e di svolta nella lotta per la salvezza perché se ilfosse quello che ha pareggiato 0-0 con loin dieci per lunga pezza sarebbe già infilzato. Si dovrà far vedere ben più pimpante e arcigno, laggiù finora hanno giocato in tanti meglio dei granata. E se si gioca peggio degli altri magari se ne rimedia una ogni tanto ma si va giù a picco.ha in mano una squadra di avvelenati, che hanno dato la paga a gente più forte.. E manterrebbe gli otto punti di vantaggio sulla rivale, un'enormità., difficile riposarsi davanti a quel canale tv di. Segnano quasi due gol a partita, poco di più gli ospiti, sono settimi i padroni di casa e quarti i gialloneri. Che hanno una caratteristica non da poco da far valere: negli ultimi dodici confronti diretti hanno totalizzato soltanto vittorie (una era di Coppa)! Come a dire che se ilnon si sveglia con una bomboletta per far dormire gli avversari non ce n'è. In quelle dodici sfide sono arrivati trentatré gol a otto: vi sembreranno mica pochi no?in casa contro ilche ha provato - andandoci vicino - la rimonta contro unche gli era scappato fino al 3-0. Gli ospiti sono in mezzo alla classifica e non hanno altro da fare che togliersi qualche soddisfazione: segnare in casa della regina dè sicuramente uno dei traguardi da tagliare. Con la quota che si incrocia, alla pari, proviamo anche noi. In questa partita è difficile scegliere di meglio (gli ospiti vanno in porta a manetta). Se si perde si strappa e via verso nuove avventure.Benevento-Torino X (quota 3,12)Moenchengladbach-Dortmund 2 (2,28)PSG-Montpellier gol (2,00)