Non un anticipo di quelli da svenire. Torino-Frosinone sulla carta è pochino pochino. I gialli hanno appena segnato l'unico gol in una partita persa per di più in casa e su rigore. I granata arrivano dal blitz in casa Chievo con Zaza che si è svegliato. Non ci possono essere dubbi. Più che altro la quota grossa è quella dell'handicap. E su quella proviamo ad andare.

Athletic Bilbao-Real Sociedad è senza dubbio il derby basco più bello e più ricco, da sempre. Qui bisogna dare una occhiata in profondità per leggere che la Real Sociedad è seconda nella classifica del cammino in trasferta, con sette punti. Due vittorie e un pareggio in quattro esibizioni, due punti dietro il Siviglia e a pari punti col Villarreal, che non ha preso nemmeno un gol fuori casa. Il Bilbao in casa ha addirittura più subito gol che segnato (5 a 7) e quindi la doppia X2 è un obbligo.

Più o meno simile il discorso in Ligue 1, dove il Nizza - finora almeno - è squadra corsara, seconda nella classifica delle trasferte, a pari punti con Dijon e Montpellier. Va a Tolosa, due punti avanti in classifica ma non strepitosa nel cammino davanti ai suoi supporters. Il tentativo con la X2 si può rischiare.

I CONSIGLI DI VENERDI'

Torino-Frosinone 1/handicap (quota 1.95)

Athletic Bilbao-Real Sociedad X2 (1.75)

Tolosa-Nizza X2 (1.62)

Il terno vale 5,52 volte la posta

@calcioepepe