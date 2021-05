Monday Night da Vecchio Cuore Toro. Esiste sempre una partita che non puoi pareggiare nè perdere. Esiste per tutti una partita che è il cuore di un campionato. Tu sai perfettamente che dovresti girare a destra per andare da mamma che ti sta aspettando ma hai le ruote della macchina che tirano a sinistra (gliela devo portare a far vedere prima di subito, domani stesso...).. O si mangia o si fa sciopero (non voluto) della fame fino alla prossima. Anche un pareggio sarebbe pretendere di fermarsi lo stomaco con una piuma. E poi c'è quel Benevento che ci ha regalato un match-ball, lui si è fermato e noi...Insomma, sembra una puntata di una serie-tv., un chiccirichi magari alle quattro di notte così li sveglia tutti. Quelli del Parma. Che ormai, da quando hanno capito che li aspetta la Serie B, non dormono più nemmeno con un occhio. Ma il Parma è squadra che non esce dal campo senza averne fatto almeno uno. Undici reti segnate nelle ultime sei e un punto solo messo al pizzo, una cosa del genere neanche nei film di James Bond. Ricapitolando:Combo (e tutta 'sta fatica dovevi fa' pe' diccelo?).Liga d'Espana. Ilha saputo avvicinarsi fino alla zona delle "magnifiche tre" e una volta conquistata la certezza della piazza Champions, vuole andare a scoprire i punti di tutti. Le tocca l'al Sanchez Pizjuan. Niente di tremendo perchè i baschi non sono più da scoglio nè da riviera.Si fa capo in Premier League, mi gira per la testa una cosa. Ho visto la sfida di Wolverhampton all'ultima ammirando un Burnley in grado di far piangere una grande (o presunta tale). Quale miglior occasione del West Ham, al Turf Moor di casa? Agli Wolves ne ha fatti cinque (a zero), uno annullato per fuorigioco. Tre sconfitte consecutive cancellate con quel colpaccione esterno.. Gli Hammers devono difendere la loro posizione di Europa League dalle incursioni di Liverpool e Tottenham (hanno già giocato). Ma senza Rice e Antonio.. Lo diceva Cesare Ragazzi, il pelato con i capelli.PS Mi piacciono Toro-Siviglia-Burnley. Ma voi potete anche non andar via di combo come ho fatto io, visto che maxiquota?