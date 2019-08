Una multipla decisamente diversa, fondata su tre handicap dell'Europa League, gara di andata della semifinale dei preliminari. In mezzo c'è il Torino, apparso in grandissima condizione di forma nel turno precedente con il Debrecen (sette gol fatti, uno subito). Con il Soligorsk sento suonare la stessa canzone.



Praticamente quello che può succedere in Astana-Valletta e Pyunik-Worlverhampton (match che originerà il prossimo avversario dei granata, in finale. Ovviamente, sempre che...). Ricordo che giocando l'handicap, la squadra deve vincere con due gol di scarto o più.



La quarta sfida regala una quota statuaria, quella del gol tra Lokomotiv Plovdiv e Strasburgo. Siamo di fronte a due squadre che dall'inizio della stagione (sette gare per i bulgari, sei per i francesi) hanno sempre segnato tranne che nella Supercoppa il Plovdiv (era l'esordio, il 3 luglio contro il Ludogorets). A 2,20 si suona la tromba e si prende.





I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Torino-Soligorsk 1/handicap (quota 1,36)



Astana-Valletta 1/handicap (1,55)



Pyunik-Worlverhampton 2/handicap (1,55)



Lokomotiv Plovdiv-Strasburgo gol (2,20)



La quaterna vale 7,18 volte la posta.