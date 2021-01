Sette vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta. Nelle ultime dieci di Championship. Diciannove gol segnati e nove subiti., in Inghilterra. Brexit o non Brexit. Ha salito i gradini della nostra Serie B e adesso si trova al terzo posto, all'inseguimento della pietra verde. Che in questo caso sono il Norwich (primo) e i gallesi dello Swansea (secondi). In questo torneo, le prime due vanno direttamente in Premier League e dalla terza alla sesta si giocano i playoff.Questo gioiellino di squadra bussa alla porta deldi Josè Mourinho per qualificarsi alla finale della Coppa di Lega. Soltanto per far capire, dall'altra parte del tabellone se la contenderanno i due Manchester, in uno scontro fiammeggiante.I bianchi di Kane giocano nel loro stadio, sono più forti, hanno una coppia davanti che considerata il meglio che c'è di tandem d'attacco in questo Paese. Son non è una seconda punta, è un po' di tutto. I due si guardano e senza nemmeno farsi l'occhiolino sanno come lanciarsi a rete. E' dal 2008 che il Tottenham non alza un trofeo, fu proprio questo. Dall'altra parte, sono trenta anni scarsi che non lo vince una squadra di categoria inferiore, fu lo Sheffield Wednesday a fare festa nel 1990-1991. E tra l'altro alla fine fu promosso in PL.Il Brentford non ha subito lo straccio di un gol nei primi tempi della manifestazione in corso. Facendo secche ben quattro rappresentanti di PL, non le più forti ma sempre quattro scalpi importanti. E le reti del Tottenham contro squadre di campionati minori sono arrivate nella seconda frazione. Insomma, un bel po' di motivi che fanno pensare. X primo tempo/1 finale pare una scelta possibile. A 4,50 contro 1 è comunque un bel tentativo.Tottenham-Brentford parziale/finale X-1 (quota 4,50)