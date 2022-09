Attaccanti della Nazionale Italiana? Immobile. Vuol dire che siamo immobili? Assolutamente no, vuol dire che lui è Ciro Immobile della Lazio. Capocannoniere fisso del nostro campionato perché ci si diverte come un pazzo. E Mancio non potrebbe proprio farne a meno. Anche se l'attaccante che gioca per Sarri è meglio dell'azzurro. Forse perché i nostri stanno facendo grandi sforzi per tenere il passo delle due prime in Nations League.



Italia-Inghilterra può essere la tappa giusta per andare a 8 punti in classifica vedendo l'effetto che fa. Aspettando che la Germania non batta gli ungheresi, riscavalcandoci a quota 9. Comunque il gol di Immobile (marcatore-sì) a quota 2,75 non fa per niente male, gli inglesi sono troppo indietro come quota-punti. Certo, vorranno vincere anche loro, ma la spinta di arrivare nelle Final Four di Nations League è tutta per noi.



Nel nostro gruppo i tedeschi ricevono la strana capolista, l'Ungheria. Quella che quando erano usciti i nomi dall'urna era la Cenerentola delle quattro. E invece manco per niente. Un punto sui padroni di casa, due sopra di noi. Devo ammettere che chi mai giocherà l'1 a quella quota infinitesimale lo porteranno via e lo rinchiuderanno. Magari la Germania vince facile, ma a 1,25 non scherziamo. La quota che invece mi titilla l'ugola è la X nei primi 45'. A 2,55 si gioca bene. E l'ambo, dovesse mai uscire, sarebbe a una quota più che nobile, sette contro uno. Nobile e Immobile.





Italia-Inghilterra marcatore-sì Immobile (quota 2,75)



Germania-Ungheria X primo tempo (2,55)





Ambo da 7,00 volte la posta.