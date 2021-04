. La Lazio per avvicinarsi sensibilmente e provare a scavalcare qualcuno dei suoi dirimpettai ha messo in conto sei punti tra questa e quella col Toro (che oltre tutto è stata sistemata a bocce molto più ferme di ora, il 18 maggio!). E per averli messi in conto deve avere una Scarpa d'Oro che calibri il mirino al meglio,. Le due ultime prestazioni sono state all'altezza (anche se a Napoli un brutto fallo poteva complicarne il futuro). In più la difesa rossonera continua a non apparire ai fasti della prima parte.Ilsta compiendo un'altra impresa, acchiappandosi la piazza in Champions League. E' chiaro, noi l'abbiamo vissuta quella di Mahrez, Vardy e del Sir Claudietto Ranieri: questa è tutta un'altra cosa. Ma fare a ceffoni con contendenti che hanno storie ben differenti dalla tua regala sempre una grande autostima. Qui arriva ilma il Leicester lo guarda dall'alto dell'1,81 gol di media segnati a partita, superiore anche a quella fatta registrare dai "generali della Premier 2016".. Che è sopra al pari. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più cantava La formula 3 di Alberto Radius (chi se la ricorda alzi il dito). E come no?Primeira Liga portoghese che ci farebbe da trampolino. Il match è. La squadra padrona di casa è la regina dei pareggi (finora sono stati tredici, una enormità), gli ospiti invece a quota quattro col Braga e Tondela hanno dietro soltanto il Maritimo.. Le due avversarie sono adagiate a quota 31. E sotto di loro c'è un numero di squadre che farebbe stare abbastanza tranquilli, agganciando un punto in più. Inoltre, all'andata finì 0-0. Sembra la spinta definitiva per il salto.PS. Torino-Napoli è bella bellissima ogni palla darà un brivido. Meglio guardarsela che giocarla.Lazio-Milan marcatore Immobile (quota 2,13)Leicester-Crystal Palace 1 primo tempo (2,02)Belenenses-Gil Vicente X (2,90)