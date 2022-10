Se la debbo dire tutta,. Ha saltato le due in azzurro, ha tirato sul Pianeta Papalla il rigore in apertura contro lo Spezia, è stato poi tolto dal campo a gara già in ghiaccio. Perché questa in casa dello Sturm Graz è da vincere, con tutte le rivali a tre punti.. Ha giusto la bava alla bocca per farsi sentire e lasciare la firma sul bloc-notes dell'incontro., capitolo uno. Sono nettamente le più forti del gruppo e se i giallorossi non avessero schiacciato un "però" in casa Ludogorets già lo noteremmo. Manuel Pellegrini, che non troverà in campo il suo omonimo, dice di essere venuto a vincerla per fare felici i suoi amici laziali che glielo avrebbero chiesto. Ma Mou ne conosce pregi e difetti e la Roma europea all'Olimpico ne sa di tutti i colori. Per arrivare primi bisognerà che la Roma faccia quattro punti tra i due tete-a-tete. E soprattutto a nessuno venga in mente di ridare fiato al "rissone" che capitò in amichevole, non c'è vendetta anche se i tifosi non si amano.Rapide occhiate sulle partite che interessano direttamente le romane. Soprattutto su(pensano che i padroni di casa guardino al titolo che sta arrivando?), io a 1.90 acciuffo. Sul campo che Sarri ha conosciuto vedendoci i sorci verdi. Quotina ma ottime chances.Sturm Graz-Lazio marcatore Immobile (quota 2,10)Roma-Betis 1X/multigol 1-3 (quota 1,75)Helsinki-Ludogorets gol (1,90)Midtjylland-Feyenoord gol (1,48)