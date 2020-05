Bundesliga, vanno in campo Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach. Non squadrette così. Unite da una grandissima voglia di soffiare via quello che è accaduto poco fa.



BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-UNION BERLINO (53/31=84) - Il Borussia che gioca tra le mura amiche arriva da due lisciate di pelo non belle: sconfittona ona ona interna contro il Leverkusen, pareggio senza sugo in casa del Werder. Quello 0-0 arrestava una serie di nove partite in cui le reti erano arrivate da ogni dove. All'andata vinse facile l'Union (2-0). Motivo in più per ribaltare le cose.



PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND (19/57=76) - Come ho già avuto modo di dire, i tre pareggi con cui si è ripresentata Cenerentola hanno buttato nella spazzatura il 90% delle bollette in cui figurava il Paderborn. Adesso non ci crederei nemmeno se lo vedessi: il Borussia deve riprendere il cammino dopo la sconfitta contro il Bayern, Haaland o no. Deve ritrovarsi, la valanga giallonera.



Dalla Zweite Liga che ultimamente ci ha regalato dei boati con i suoi pareggi tiro fuori una partita, quella dell'Amburgo. Che arriva dalla sconfitta impossibile in casa dello Stoccarda, due gol di vantaggio cestinati proprio nel giorno dello "spareggio" più importante. Se resetta la testa, l'Amburgo non può buttarne via un'altra. Anche se il Wehen, che nelle ultime 5 trasferte ne ha perse 3 ma tutte con il minimo svantaggio, è una di quelle squadre che quando sono in giornata non sai come maneggiare.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Borussia Moenchengladbach-Union Berlino 1/over 2,5 (quota 2,12)



Paderborn-Borussia Dortmund 2/over 2,5 (1,39)



Amburgo-Wehen 1 (1,43)



Il terno vale 4,21 volte la posta