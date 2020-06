Otto punti nelle ultime cinque disputate in casa per il Colonia, otto punti nelle ultime cinque in trasferta per il Lipsia. Basterebbe questo dato per capire che la quota dei quarti in classifica sembra troppo ma troppo bassa.



Andiamo allora a dare un'occhiata - con il pallottoliere - ai gol segnati e presi. Da quando ha rimesso i piedi in campo, in Bundesliga intendo, il Colonia ha un borsino di 5 gol fatti e 7 presi, una sconfitta e due pareggi; il Lipsia 8 gol fatti (sui quali incide in maniera enorme il 5-0 di Mainz) e 3 presi, una vittoria (meglio dire una passeggiata, quella) e due pareggi.



Un occhio al risultato e all'andamento che ci fu all'andata. Fini' 4-1 per i favoriti, tre gol uno sull'altro prima del 40' con una flebile risposta prima dell'intervallo. Fu il gol di Forsberg nel finale a chiudere tutto.



E la differenza delle squadre recentemente affrontate? Nemmeno quella fa troppo "la differenza". I padroni di casa si sono imbattuti in Mainz, Dusseldorf ed Hoffenheim (l'unica persa); gli ospiti in Friburgo, Mainz (l'unica vinta) ed Hertha.



Tiriamo una conclusione. Per me è una partita che vivrà sui gol precisamente come all'andata. Non parlo di risultato esatto ma di tante reti. Ed il tentativo che si potrebbe provare è sull'over 4,5 alla quota di 3,48. La cosa importante è che non vedo come poterla agganciare ad altre partite del lunedì, se ve la sentite fatelo voi. "E se no l'accendete", come direbbe Miriam Leone.