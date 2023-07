Poca roba, ma in queste qualificazioni di Champions League qualche squadra che ci ricordiamo per gli incroci con le nostre c'è. Per esempio il Ludogorets che fu avversario vincente della Roma. E ancora di più il Maccabi Haifa che fu in grado di battere addirittura la Juventus.



Poco da dire e soprattutto da spendere. Ma la quota del terno potrebbe essere un riferimento fattibile. Entrambe le squadre sopra citate potrebbero segnare, ma allo stesso tempo subire gol (le maltesi non sono più il materasso da sprimacciare che erano, per esempio gli Under 19 hanno appena perso soltanto 2-1 contro gli Under 19 portoghesi).



Ricordiamo che le partite secche sono già finite, da oggi si torna ad andata e ritorno. Chi si è svegliato di buzzo buono può provarci. Anche se sottolineo che in questa stagione si giocherà sempre sempre sempre e quindi si può anche andare al risparmio.





Hamrun Spartans-Maccabi Haifa gol (quota 1,98)



KF Ballkani-Ludogorets gol (1,82)



Partizani Tirana-Bate Borisov under (1,50)





Terno da 5,40 volte la posta.