Prima del sabato italiano da mille e una notte in programma domani ci si prova con un ambo che così alto non ho mai giocato né proposto in tutta la vita. Ma c'è qualcosa che solletica lo spicciolame nelle tasche. Ovvero i precedenti.



PSG-Nizza sussurra lo zero a zero primo tempo. Sul serio? Sul serio! E perchè mai? Perchè nelle quattro più quattro gare di Ligue 1 né gli uni né gli altri hanno subìto gol nella prima parte. Di ritorno dalle Nazionali e prima dell'infrasettimanale di Coppa, un primo tempo senza reti a quel quotone sembra fatto apposta.



Da noi è in programma - in Serie B - uno scontro diretto che abbiamo da poco vissuto in Coppa Italia. Dopo il due a due dei tempi regolamentari, l'incrocio tra Venezia e Spezia finì ai calci di rigore in favore dei liguri, che in quel caso giocavano davanti ai loro tifosi. E che, incredibile ma vero, durante i novanta si erano mangiati un rigore!



LA NOSTRA SCOMMESSA



PSG-Nizza 0-0 primo tempo (3,50)

Venezia-Spezia X (3,50)



Ambo da 12,2 volte la posta