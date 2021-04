Mandata a memoria una partita-brivido come PSG-Bayern (non credo di averne mai vista una simile, giocata a quei livelli di tecnica e corsa praticamente da tutti gli uomini presenti in campo, anche i due portieri facevano correre le pupille... ), si torna con il calcio di. Cui se non altro siamo abituati quasi fosse la nostra zona di conforto.E comunque c'è poco da fare i polemici ma. Nessuno conosce l'assassino e non si sa nemmeno se alla fine i cadaveri possano moltiplicarsi. Il Torino ha allungato e diventa difficile andarlo a prendere. Questa, per Semplici e D'Aversa, è diventata una partita da vincere o da vincere. O al limite da vincere. Non credo alle linee Maginot per ripartire in contropiede, credo invece a un calcio aperto votato all'offesa del rivale.. Dei neroverdi sappiamo tutto, il marchio è sempre stato - sotto De Zerbi - quello del calcio offensivo al massimo. La Viola, da quando è germogliato Vlahovic, cui avrà senza dubbio fatto un gran bene crescere accanto a Ribery anche in allenamento, è un piano A e un piano B allo stesso tempo. Dove il timbro è quello del gol: può anche succedere, come con la Dea Atalanta, che una coppiola di reti non porti al risultato ma è così che bisogna procedere.. La voglia di riscatto di una persona che vive il calcio come potrebbe viverlo un Baronetto inglese (e non lo è?) contro l'ultimo grido delle panchine del nostro campionato. Salirà certamente di grado nel prossimo torneo, da noi o da qualche altra parte che lo ha adocchiato da tempo.. Perché da quando è arrivato l'Uomo del Fiume, Serse Cosmi, piovono in coppia i gol e le sconfitte. Ma non solo: perché va detto che il Crotone ha scoperto un bomber vero come Simy, lucido e carico come un revolver, e il gioco non è per niente male. Seppure spesso e volentieri si mette all'altezza anche il gioco degli avversari. E ogni avversario - per default - sa come farti male.Praticamente una gragnuola di gol, dalle 15 in poi. Vediamo chi ci ha preso e chi no.Cagliari-Parma gol (quota 1,75)Sassuolo-Fiorentina gol/over 2,5 (1,75)Sampdoria-Verona gol (1,67)Crotone-Udinese gol/over 3,5 (2,77)