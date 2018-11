Divertente scontro in Nations League. Chi batte l'altra supera la Spagna, chi perde retrocede. Partita verissima questa Inghilterra-Croazia, per il gruppo più forte. C'è solo un grande vantaggio da considerare. Sono entrambe scese in campo giovedì ma una, la Croazia, in una battaglia contro la Spagna mentre l'Inghilterra ha battuto gli Usa e salutato Rooney. Un vantaggio mica da poco.



Scendiamo e troviamo quella che è un'amichevole, tra Irlanda del Nord e Austria. La prima è retrocessa, la seconda ha disputato un girone che più mesto non potrebbe essere stato. L'under qui non dovrebbero nemmeno pagarlo, a vista d'occhio.



Chiudo con due partite di Liga 2, Albacete-Lugo e Alcorcon-Elche. Il Lugo è una squadra che, soprattutto fuori casa, fa un over ogni due anni. L'Alcorcon è squadra tosta e in casa sa più che farsi rispettare. Basta questo.



N.B. Occhio agli orari, si viaggia sul prestino, chi volesse farsi intrigare da questa quaternina deve alzarsi per tempo.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Inghilterra-Croazia 1 (quota 1,95)



Irlanda del Nord-Austria under 2,5 (1,80)



Albacete-Lugo under 2,5 (1,66)



Alcorcon-Elche 1 (1,72)



La quaterna vale 10,0 volte la posta.