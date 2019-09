Ultima giornata delle qualificazioni all'Europeo. Niente di supersonico ma qualcosa per tirare su un ternetto c'è. A cominciare da Inghilterra-Kosovo, che sono prima e seconda a un punto di distanza nel girone. Il Kosovo non è solo gagliardo e tosto (e imbattuto da quel di') ma è anche una nazionale che segna. Considerando che di fronte c'è gente come Kane e Sterling, non si può non accendere l'overone.



Una bella quota potrebbe essere quella dell'Islanda in Albania. I padroni di casa non sono in grande momento, anzi. Tutto il contrario degli "isolani" che restano su tre vittorie in casa, la prima delle quali fu proprio l'1-0 contro gli albanesi.



La terza scelta è davvero stranissima. Mi sono accorto che il mercato dell'amichevole Giordania-Paraguay era completamente riversato su 1 e X mentre i sudamericani erano lasciati in un angoletto. Si giocherà ad Amman, può darsi che realmente ci sia un vantaggio serio per gli asiatici. Che vengono da un pareggio e tre successi...





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Inghilterra-Kosovo over 2,5 (1,40)



Albania-Islanda 2 (2,41)



Giordania-Paraguay 1X (1,88)





Il terno vale 6,34 volte la posta