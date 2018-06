Finalmente, eccoli. I playoff di Serie B. Due belle partite ma la prima non la tocco nemmeno con le pinze da uranio. Per tutto quello che si porta dietro, con il cambio di campo (Cittadella-Bari). Mi piace la seconda, Venezia-Perugia. Addirittura due Campioni oni oni onissimi come Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta a confronto. Il primo andrà comunque in Serie A, lo ha scelto il Bologna. Il secondo ha appena preso il comando del Grifo, si vedrà. Giocarsela in casa è comunque un vantaggione, vado con l'1.

Amichevoli internazionali, nuovo capitolo. Una ci sembra finita prima di cominciare, per la diversa estrazione delle due nazionali, Arabia Saudita (che si avvicina al debutto Mondiale contro i padroni di casa della Russia) e Perù. L'altra è bella bella bella, tra Brasile e Croazia. Gli slavi sono serpenti a sonagli, nel senso che se gli gira bene sanno come morderti senza farsi vedere. Il gol non è fantasia, anzi.

I CONSIGLI DI DOMENICA

Venezia-Perugia 1 (quota 2.27)

Brasile-Croazia gol (2.12)

Arabia Saudita-Perù 2 (1.55)



Il terno vale 7.45 volte la posta

@calcioepepe