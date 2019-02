L'Inter arriva a Cagliari per riprendersi i due punti che sono volati via su calcio di rigore a Firenze. Ovvio che andrà in campo con la bava alla bocca per giocarsi una partita al 110%. Ma il Cagliari casalingo non è il nulla, proprio per niente. Davanti ai suoi tifosi ha una media di un punto e mezzo a partita. Alla Sardegna Arena ha segnato più di un gol a partita. Ed è anche questo che mi porta a dire "gol".



Augusta-Dortmund non può essere un altro passo falso dei gialloneri. Che nell'ultima trasferta hanno fatto pietà e tenerezza, 0-0 a Norimberga. Qui non si può ripetere una storia simile. Anche perchè in Champions si è praticamente fuori con lo 0-3 di Wembley col Tottenham.



In Bordeaux-Montpellier (Ligue 1) c'è un numero che può aiutarci. In nove degli ultimi scontri diretti giocati al Matmut Atlantique otto sono terminati con somma gol pari. A supportare questo c'è da dire che gli ospiti sono la squadra, insieme con il Caen, che ha pareggiato di più (somma gol pari...).



Nella Championship inglese, partitone tra Leeds e West Bromwich. Il borsino dei gol segnati ci dice che molto difficilmente non uscirà l'opzione gol. Ma molto molto difficilmente.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Cagliari-Inter gol (quota 1,78)



Augusta-Borussia Dortmund 2 (1,67)



Bordeaux-Montplellier somma gol pari (1,80)



Leeds-West Bromwich gol (1,63)





La quaterna vale 8,72 volte la posta