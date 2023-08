Un'amichevole tutta per noi con Simone Inzaghi che ci mostra il grado di preparazione a che punto è arrivato; la finalità di Supercoppa portoghese tra due squadre che nella vita non hanno fatto altro che mordersi. La prima si giocherà alle 19 alla Red Bull Arena di Salisburgo, la seconda alle 21.45 all'Estadio Municipal di Aveiro.



Niente di facile da prevedersi, la cosa più "comoda" è che gli austriaci non hanno mai fatto regali a qualcuno che passasse dalle loro parti e anche stasera nulla di friendly, a parte i sorrisi e le strette di mano prima dell'inizio del match. L'anno scorso si incrociarono a Malta e fu disastro totale per gli uomini che affrontavano i nerazzurri: due gol nel primo tempo e due nella ripresa fecero a pezzi il Salisburgo. Che però è molto ma molto meglio di quel risultataccio. Mi piace il pareggio della prima parte di gara, con una bella quota che si può provare.



La X potrebbe arrivare fino alla fine nella sfida lusitana, ci si gioca un trofeo e il tutto contro un nemico da abbattere sempre, quando è possibile. Bisogna risalire al 6 maggio 2021 per trovare un pareggio, fu un 1-1 e poi cinque vittorie, una soltanto per il Benfica. Quel pareggio si giocò a porte chiuse per il Covid, questo si gioca in campo neutro perché? non è campionato: che le due cose siano la "cosa strana" che unisce?



Salisburgo-Inter X primo tempo (quota 2,40)



Benfica-Porto X (3,25)



Ambo da 7,80 volte la posta.