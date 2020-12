e serve sono una vagonata di popcorn. Sia chiaro, con una televisione accesa e tanta fiducia nei propri microcippini.. Con la capolista che adesso si è messa a segnare dopo sette secondi scarsi e la Lazio che ha inflitto una lezione a un Napoli sgonfio, moscio e, secondo me, bastonato da un Orsato che non ha dato il meglio (ma una squadra andava a mille e l'altra cambiava i canali, sdraiata sul letto). Ovvio che siamo di fronte a una di quelle classiche partite da sei punti, che Conte vorrebbe sempre vincere come ha appena fatto con Gattuso (giocare male ma prendere tre punti). Io non credo che si mettano a giocare a carte a centrocampo, aspettando lo 0-0. Anche perché da una parte c'è una Scarpa d'Oro che sta facendo gol in ogni modo. E dall'altra c'è la capolista, che ha retto all'assalto interista tre giorni fa e vuole ripetersi., che sa dire la sua anche di fronte alle big senza mettersi all'angolo. In più potrà aiutarla il fatto che l'Inter prende gol con una continuità che crea pensieri. Anche se Handanovic, quando è in giornata, è sempre Handanovic. E Big Rom non ne parliamo nemmeno. Magari sarà il caso che torni a darsi una scrollatona Lautaro.ma quella vista contro la Roma è una squadra che lotterà per la vittoria contro ogni avversario, questo è sicuro. Papu o non Papu. Oltretutto è tornato a farsi ammirare Ilicic, che se si lega bene le scarpe è capace di farti a pezzettini piccoli piccoli anche in un tempo.. Le due sono nel classico momento in cui il punto spingerebbe ad aprire i regali con serenità. I doriani si sono ritrovati e hanno ritrovato il Quaglia da grandi giornate, gli emiliani hanno fatto lo stesso con Caputo e ora aspettano che torni il Caputo che era. Aspettando aspettando,P.S. E poi, detto piano piano e senza far rumore, andare al cassone nel giorno del compleanno vale doppio, triplo, quadruplo. No?(quota 1,57)(1,67)(1,63)(3,60)La quaterna vale 15,3 volte la posta.