E' il caso di mettersi a fare sul serio e girare pagina. Perchè gli ultimi passi (mezzi) falsi dicono che l'Inter di Conte non può essere questa. Lukaku o non Lukaku, bisogna intonare altra musica soprattutto se l'avversario non è al proprio livello. E' il caso di, di ritorno dal pareggio con lo Shakhtar. Buona decisamente la quota dell'1/gol: la vittoria ci deve stare per forza se no non si cambia marcia e il gol con quelli che finora ne ha presi Handanovic... In più Liverani è uomo da trasferta, vediamo se si conferma. Almeno sotto porta.L'altra nerazzurra reduce dall'Europa - anche questa una X ma di altro spessore, contro l'Ajax - scende acon il favore del pronostico ma non con i tre punti già in mano. In questo caso stessa storia, le due squadre sanno come andare a rete, soprattutto la Dea che quando tracima ne fa tante (tredici nelle prime tre giornate). La scelta gol/over 2,5 sembra più che possibile.Inc'è una curiosità che potrebbe fare la differenza. Quando una squadra allenata da Sinisa Mihajlovic incontra il Cagliari è come quando un uomo con il fucile incontra quello con la pistola. Andiamo con i numeri: in otto casi su undici la squadra allenata da Sinisa si è aggiudicata i tre punti, in altri tre casi è stato pareggio. L'ultima sconfitta ci fu nel marzo 2009. Bella no?Inmatch tra due di Champions, ilcapolista va a casa delVediamo un po'. Ogni volta che questi ultimi hanno giocato in casa hanno segnato, ogni volta che il Lipsia ha giocato in trasferta ha segnato. Ecco perchè troviamo una quotarella ma è abbastanza comprensibile.In Premier League ilè impegnato ad Anfield Road contro ilIn settimana i rossi di Klopp hanno dormito sonni tranquilli con il Midtjylland ma devono accelerare per tenere il ritmo della stagione scorsa. L'avversario non è un biscottino da sgranocchiare. Ma la quota dell'1 primo tempo è abbastanza alta per prendersela e fuggire col malloppo.Inter-Parma 1/gol (quota 2,55)Crotone-Atalanta gol/over 2,5 (1,68)Bologna-Cagliari 1 (1,95)Moenchengladbach-Lipsia gol (1,50)Liverpool-West Ham 1 primo tempo (1,77)