L'attacco più forte, quello dell'Inter, contro l'attacco più forte, quello dell'Atalanta. Praticamente potrebbe finire in tutti i modi tranne che senza reti. Non si fa difficoltà a pensare questo anche se poi il calcio riesce a darti torto nei modi più strani. Comunque, contro la Dea per Antonio Conte c'è uno degli incontri più tosti da qui a fine campionato. Nonostante Gasperini creda ancora e pensi ancora di andarsi a prendere la qualificazione in Champions in casa del Real Madrid. Questa volta in undici contro undici.Difficile che l'Inter lasci spazi aperti ai "cugini" nerazzurri. Possibile che Conte cerchi di rigiocare il match che vinse contro la Juventus, lasciando attaccare loro per trafiggerli in ripartenza. Ma i bergamaschi cercano punti importanti quasi come quelli per lo scudetto, quindi staranno attenti. E come. Difficile non giocarsi il gol, quotarella quotarella ma impossibile non andarci con la mente.Due partite di Premier League, classico Monday Night che più Monday Night di così non ce n'è. Si parte con Chelsea-Everton. Da quando è arrivato Tuchel i londinesi hanno serrato la difesa - soprattutto in casa - e quella potrebbe essere l'arma migliore per prendersi i tre punti. Ma l'Everton di Ancelotti è un serpente a sonagli che bisogna curare con tre occhi invece che due. Anche qui la quota (dell'1 in questo caso) non è supersonica ma in una quaterna moltiplica.In serata tocca invece a West Ham-Leeds, altra gran bella sfida. I padroni di casa stanno mettendo in campo una stagione eccellente, addirittura due punti avanti al disgraziatissimo Liverpool. In piena lotta per la Champions League. Il Leeds è dieci punti sotto ed ha perso l'andata in casa. Gli ospiti sono comunque da prendersi con le molle ma qui la quota della vittoria interna è più che paciarotta.La quaterna può riuscire grazie al pareggio tra Lugo e Fuenlabrada, nella "Serie B" spagnola. Sono quattordicesima e quindicesima con gli ospiti che hanno collezionato quattordici pareggi finora. E che sanno, mollichella dopo mollichella, come rischiare il meno possibile. Chissà che anche il Lugo non abbia lo stesso piano nella mente.