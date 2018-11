Questo è il Tuesday Night, classe superiore a tutto. Perchè Napoli-PSG e Inter-Barcellona sono da impazzire. Talmente da impazzire che vanno divise le giocate del giorno, da una parte le italiane insieme con il Porto e dall'altra scelte differenti.



Il Napoli ha dimostrato a Parigi chi è, qui può fare lo zabajone con i francesi che non credo vengano a fare la faccia cattiva, sapendo cosa rischiano. A Milano c'è l'Inter che non sa fa altro che vincere ma il Barcellona è stata l'unica a stenderla, negli ultimi tempi. Segneranno tanto, bisogna vedere come se li divideranno.



Il Porto? Per me non è una partita, è buona per chiudere il terno.



Dall'altra parte aggancio una sorpresona, il Brugge (il Monaco non sa fare altro che sconfitte una sull'altra, Henry non ha saputo raddrizzarlo) al gol di Atletico Madrid-Dortmund e alla vittoria del Tottenham che, battendo il PSV, può ancora tirare fuori qualcosa di buono. Speriamo non ai danni dell'Inter.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Napoli-PSG 1 (quota 2.95)



Inter-Barcellona over 2,5 (1,72)



Porto-Lokomotiv Mosca 1 (1,38)



e



Monaco-Club Brugge 2 (quota 3,40)



Tottenham-PSV 1 (1,40)



Atletico Madrid-Borussia Dortmund gol (1,80)





Il primo terno vale 7,00, volte la posta, il secondo terno vale 8,56 volte la posta.