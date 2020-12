. Anticipiamo ciò che tutti sanno da un po': se l'batterà gli ucraini e passerà il turno avrà tutti con sé, riusciranno a far passare Conte per uno che ha centellinato Eriksen; se l'Inter non batterà gli ucraini (che si sono presi sei punti su sei col Real, non una cosuccia) si abbatterà il Diluvio Universale, quello con le Maiuscole. Anche se a far fuori i nerazzurri intervenisse un biscotto poco probabile nell'altro match del girone, che per dare una mano non dovrà finire X. Tanto quanto. A Milano si scatenerà la guerra delle ripartenze, in cui loè provetto, e i gol bisognerà segnarseli a parte,Il terno è con ilche dovrebbe presumibilmente andare a dormire in Danimarca. C'è del marcio in Danimarca? No, assolutamente. E' che i Rossi sono già sicuramente primi e non gli serve che fare fiato. In più, ildel girone, tolta la sbiossa presa in casa dai bergamaschi, è sempre stato una squadra all'altezza, anche nelle sconfitte.. Ajax-Atalanta? Chissà chi lo sa. Con quello che sta succedendo impossibile capire dove va a parare questa partita e il futuro della Dea. Nel girone di City e Porto qualificate c'è da vedere chi si conquisterà il posto in Europa League tra Marsiglia e Olympiakos. Difficilissimo capirci un granello di sabbia, possibile che se la giochino al rallentatore entrambe e che spuntino gli under.Inter-Shakhtar gol/over 2,5 (quota 1,95)Midtjylland-Liverpool no gol-under 2,5 (2,90)Manchester City-Marsiglia under 2,5 (2,18)Olympiakos-Porto under 2,5 (1,67)Inter-Shakhtar gol/over 2,5 (quota 1,95)Ajax-Atalanta gol/over 3,5 (2,08)Midtjylland-Liverpool no gol/under 2,5 (2,90)