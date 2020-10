Altre prime stagionali europee per le nostre.. Ancora una tedesca sulla strada ed è il. Non c'è dubbio che dopo l'amaro stop nel derby di Ibra ci sia necessità di rialzare subito la testa. In fin dei conti, l'Inter è stata la finalista di Europa League non tanti giorni fa e quindi si sta parlando di un'eccellenza in campo continentale.I tedeschi non sono partiti granché in Bundesliga, quattro gare e cinque punti non andando in gol solo in casa del Dortmund, alla prima giornata. La difesa dell'Inter finora è stata assai perfettibile ed è quello che mi fa dire che gli ospiti potrebbe andare in gol. Ma questo match è troppo importante vincerlo per Conte, assenze (ci saranno anche tra i rivali) o non assenze.L', spappolata in campionato dal Napoli, porta i resti fumanti in Danimarca, dal non eccezionale. La scorsa stagione Gasperini e i suoi riservarono la peggiore esibizione proprio in apertura di Champions League, in casa della Dinamo Zagabria, uscendone con un terrificante 0-4. Questa volta dovrebbero aver anticipato le cose e fatto tutto il peggio a Napoli. L'Atalanta vista sminuzzare la Lazio vincerebbe 5-1, quella vista con il Napoli rischierebbe l'osso del collo.A fine pomeriggio ilha una buona occasione di installarsi in vetta al girone battendo in casa la. I russi non sono un cuscinetto ma gli austriaci hanno fatto diciassette reti in quattro partite di campionato, non so se si è capita l'antifona. Mosca ha già esperienza di Champions ma una cosa è sapersi mantenere in carreggiata, l'altra è evitare le botte in testa. Da chi è abituato a darle.Inter-Moenchengladbach 1/gol (quota 3,08)Midtjylland-Atalanta 2/gol (2,57)Salisburgo-Lokomotiv Mosca 1 (1,47)