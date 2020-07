A 20 contro 1 si suona la tromba qualsiasi risultato esca. Perchè una quota del genere non si lascia per terra. Vediamone i motivi validi. Il campionato di Serie A ha già dato molti verdetti, le squadre impegnate in questo martedì si disputano la piazza d'onore dietro la Juve; Inter, Napoli e Atalanta saranno impegnate nella coda europea di agosto e stiamo parlando in due casi su tre di Champions League; questa settimana ci sparerà addosso un caldo mica da poco, al Tardini e al Meazza si dovrebbe giocare con più di 30 gradi che ti tolgono il fiato (anche se l'umidità dovrebbe permettere di respirare).Sono arrivato in poco tempo alla conclusione. Due pareggi regalerebbero quota 20, una cosa pazzesca anche per quanto riguarda l'effettiva possibilità che una cosa del genere si verifichi.Parma e Atalanta, a dirne una, sono società che hanno portato Kulusevski alla Juventus. E sto parlando di quello che sarà certamente uno dei migliori affari del calcio mercato. In più la Dea, che ha effettuato un post-lockdown di campionato a livelli immensi, ha rallentato un pochino (come si è visto con il Milan), con il match contro un PSG (senza Mbappè?) nella mente. E con Ilicic parcheggiato per le battaglie importanti.Anche Inter e Napoli forse pensano più all'Europa che verrà che non a prendersi questa vittoria (sarà così?). Si sono affrontate già tre volte in questa stagione: due in Coppa Italia (passò Gattuso con un successo in trasferta e un pareggio in casa) e una in campionato (al San Paolo chiara vittoria dell'Inter per 3-1, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro).L'ambo dei due pareggi, come detto, arriva a un tetto sconvolgente. L'idea potrebbe essere anche quella di dividerli in singole, visto le quote così alte. Chi pensa che effettivamente sia una buona idea, "cippini" senza pietà.