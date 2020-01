Praticamente certo che una mia proposta simile non sia mai uscita. In questa SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica c'è tanto di nuovo, chi gradisce vada. Ovvero ci sono quattro partite fisse in cui bisogna vincere con due gol di scarto almeno, pena la sconfitta. E poi altre due fisse ma sistemate in cinquine diverse, magari ne uscisse anche una, sono quote da sballo! Aspetto comunque le vostre, ovviamente tirate via l'Atalanta che giocherà lunedì, inserite la quota finale, vincete e andate a leggervi in prima pagina!



La prima vittoria con handicap (almeno due reti di vantaggio) è quella della Juventus contro il Parma. La capolista si è rifatta il look ed è molto piaciuta nelle ultime due, otto reti a zero; il Parma invece sembra in debito di ossigeno e di giocatori. La quota c'è.



La seconda vittoria è quella dell'Inter a Lecce. Praticamente si potrebbe ripetere lo stesso detto sopra per Juve e Parma. Con una differenza: i giallorossi in casa hanno un ruolino di marcia assolutamente inesistente. Conte si sentirà nello stadio accanto il quale è cresciuto e non avrà vergogna nel vincere. Con l'handicap.



La terza vittoria è quella del Liverpool contro il Manchester United. L'handicap per me ci potrebbe stare anche in condizioni normali. Ma gli ospiti hanno dovuto giocare una sfida dura in settimana (coppa contro gli Wolves) e potrebbero fisicamente risentirne nella ripresa. A quella quota, l'handicap è un sogno.



La quarta vittoria è quella del Barcellona al Nou Camp contro il Granada. Il nuovo tecnico blaugrana, Quique Setien, si presenterà con una "manita" contro un avversario che le ultime tre in trasferta ha preso sette gol senza segnarne uno?



E ora le due fisse, ognuna in cinquine diverse. La prima è l'1 fisso del Bologna che riceve il Verona. Domenica la sconfitta di Sinisa a Torino ci ha fatto saltare una giocata eccellente ma la gara l'ho vista: se la rifanno dieci volte il Toro non vince mai in quelle condizioni. Il Verona è in grandissima forma ma sembra arrivato il momento dello stop (senza grandi impatti negativi vista la posizione in classifica). La seconda è la X tra Brescia e Cagliari. Avversari che vengono loro sì da impatti negativi super, una dal 5-1 di Marassi con la Samp e l'altra da cinque sconfitte in fila, Coppa compresa. Il pareggio sarebbe una boccata d'aria.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Juventus-Parma 1/handicap (1,66)



Lecce-Inter 2/handicap (1,77)



Bologna-Verona 1 (1,96)



Liverpool-Manchester United 1/handicap (2,07)



Barcellona-Granada 1/handicap (1,44)



e poi



Juventus-Parma 1/handicap (1,66)



Lecce-Inter 2/handicap (1,77)



Brescia-Cagliari X (3,60)



Liverpool-Manchester United 1/handicap (2,07)



Barcellona-Granada 1/handicap (1,44)



La prima cinquina vale 17,1 volte la posta escluso il bonus, la seconda cinquina vale 31,5 volte la posta escluso il bonus